A Calolzio la presentazione del libro “Il vincolo transatlantico” di Maurizio Boni

CALOLZIOCORTE – Al Monastero di Santa Maria del Lavello, un incontro dedicato ai rapporti tra Europa e Stati Uniti e al ruolo dell’Europa nello scenario internazionale. L’Associazione Culturale Identità Europea, con il patrocinio del Comune di Calolziocorte, promuove la presentazione del libro “Il vincolo transatlantico. L’Europa nell’egemonia americana”, scritto dal generale Maurizio Boni, già Vice Comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida NATO.

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre 2026, alle ore 21, presso il Monastero di Santa Maria del Lavello, in via Padri Serviti 1 a Calolziocorte.

Il volume affronta il tema delle relazioni transatlantiche e dell’evoluzione dei rapporti tra Europa e Stati Uniti, proponendo una riflessione sul ruolo del continente europeo nel nuovo quadro geopolitico internazionale, anche alla luce degli sviluppi successivi alla Conferenza di Monaco del 2026.

A illustrare i contenuti dell’opera sarà l’autore, Maurizio Boni, forte della propria esperienza militare e della conoscenza diretta delle dinamiche strategiche e di sicurezza dell’Alleanza Atlantica.

La serata sarà moderata da Luigi Pedrone, di Identità Europea Lombardia, e rappresenterà un’occasione di approfondimento e confronto su questioni di grande attualità: il futuro delle relazioni tra le due sponde dell’Atlantico, l’autonomia strategica europea e le prospettive geopolitiche del nostro continente.

L’iniziativa intende offrire al pubblico un’opportunità di conoscenza e discussione su temi che riguardano direttamente il futuro dell’Europa e il suo posizionamento nello scenario internazionale.