A Calolzio l’ostensione della copia autentica della Sacra Sindone

Dal 14 al 30 marzo al Santuario di Santa Maria del Lavello

Tra i tanti eventi in programma sarà anche possibile vedere la copia autentica del Cristo di Lecco di Leonardo Da Vinci

CALOLZIOCORTE – Dal 14 al 30 marzo 2025, al Santuario di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte torna la Sacra Sindone. In occasione dell’ostensione copia autentica della reliquia è stato organizzato un ricco calendario di incontri, approfondimenti e momenti di preghiera. Sarà possibile vede la copia autentica della Sindone tutti i giorni dalle 9 alle 17.30.

A dare ulteriore risalto all’iniziativa, in dialogo con la Sacra Sindone, ci saranno gli Arazzi di Andrea Mastrovito “Opere di Misericordia” e la copia autentica del “Cristo di Lecco” attribuito alla mano di Leonardo da Vinci. In riferimento a quest’ultima preziosissima opera d’arte che ha attirato l’attenzione degli studiosi di tutto il mondo il 24 marzo alle ore 20.45 si terrà la serata-evento “Il ritratto di Cristo di Lecco” con il professor Rolando Bellini, docente universitario, storico e critico d’arte che ha avuto l’opportunità di studiare il disegno a sanguigna per lungo tempo.