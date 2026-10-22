A Carenno l’ultimo appuntamento con E… state a teatro

Sabato 24 ottobre, alle 21, al Cineteatro San Pio X

I Teatranti di Carenno chiudono la rassegna con “Attenti ai ladri”. Ingresso libero.

CARENNO – Tutto pronto per l’ultimo appuntamento di E…state a Teatro, la rassegna promossa da FITA Lecco-Como, con il Comune e la Parrocchia di Carenno, al Cineteatro San Pio X di Carenno. Sabato 24 ottobre, alle ore 21, saranno proprio i padroni di casa, I Teatranti di Carenno, a chiudere il sipario con Attenti ai ladri, uno spettacolo che promette situazioni imprevedibili e un pizzico di ironia.

Perché i ladri non sono sempre quelli che ci aspettiamo. A volte il più grande farabutto è proprio il tempo: giorno dopo giorno ci porta via qualcosa, senza lasciarci alcuna possibilità di recuperarlo. E, soprattutto, senza mai pagare pegno! È questa l’idea da cui prende le mosse la commedia, con un gruppo di ladri un po’ “stagionati” che si introduce in un appartamento. Da quel momento, tra personaggi travolti dagli eventi e presenze improbabili, gli equilibri saltano e la situazione si complica. Ma attenzione: dietro le apparenze, è il tempo a dettare le regole, a decidere e comandare, nel bene e nel male.

Una storia che, con leggerezza e ironia, invita a riflettere su ciò che perdiamo, su ciò che resta e su quel ladro silenzioso che nessuno può fermare. L’appuntamento è sabato 24 ottobre 2026, alle ore 21, al Cineteatro San Pio X, in via Don Cavallari 8 a Carenno. L’ingresso è libero.

“Un sentito ringraziamento va all’artista Mario Arlati, che ha gentilmente concesso le proprie opere per l’allestimento scenico, contribuendo a dare allo spettacolo una cornice artistica speciale. Un’ultima serata per ritrovarsi a teatro, condividere emozioni e risate e salutare insieme questa edizione di E…state a Teatro”.