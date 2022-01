A Monte Marenzo la presentazione del libro “L’uomo delle parole crociate”

Venerdì 21 gennaio alle ore 21 in sala civica

L’appuntamento organizzato da comune e Upper

MONTE MARENZO – La biblioteca comunale di Monte Marenzo e l’Associazione culturale Upper invitano tutti alla presentazione del libro “L’uomo delle parole incrociate” di Giorgio Spreafico edito da Teka Edizioni.

Era il 14 settembre del 1890 e il gioco, basato su definizioni numerate verticali e orizzontali, uscì per la prima volta sul “Secolo Illustrato” di Milano. L’autore era uno sconosciuto Giuseppe Airoldi, impiegato comunale di Lecco. Un personaggio ingiustamente dimenticato esce finalmente dall’ombra grazie a questo intrigante romanzo storico, frutto di un’approfondita ricerca.

In un sorprendente viaggio nel passato, scopriamo una Lecco di fine Ottocento segnavia dei giochi enigmistici del tempo, in grado di sfidare e divertire anche ai nostri giorni. Giuseppe Airoldi ti lancia una sfida con questo indovinello: verticali come le montagne, orizzontali come il lago. Conosci la soluzione?

L’appuntamento si svolgerà presso la sala civica di Monte Marenzo. Venerdì 21 gennaio alle 21. Ingresso regolamentato dalle normative anti-covid vigenti. Obbligo mascherina e green pass.