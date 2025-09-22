A Monte Marenzo va in scena lo spettacolo “Le Giostre”

Domenica 28 settembre alle 17 presso l’anfiteatro di piazza del Municipio

Un dialogo in musica con le parole di Aurora Spreafico, attrice e poeta, e la selezione di Caterina Dazzi, regista e giostraia

MONTE MARENZO – Due amiche si incontrano per costruire una bomba. Il fatto è che ci vorrebbe troppo poco tempo e poi potrebbe essere pericoloso, c’è il pubblico… Così, insieme, trovano il modo di indirizzare l’amore per il tritolo in un pic-nic anticapitalista.

Tratto da una storia vera, Le giostre è un ibrido tra musica e poesia, una listening session performativa, un dispositivo fluido tra concerto e spettacolo: un dialogo in musica con le parole di Aurora Spreafico, attrice e poeta, e la selezione di Caterina Dazzi, regista e giostraia.

Lo spettacolo, promosso dall’associazione culturale UPper e Auser Insieme, con il patrocinio del Comune di Monte Marenzo, si terrà domenica 28 settembre alle ore 17 presso l’anfiteatro di piazza del Municipio (in caso di pioggia presso il salone dell’oratorio).