Al Lavello il concerto ​”Il cuore del Barocco”

CALOLZIOCORTE – Domenica 7 settembre alle ore 21 si terrà presso il chiostro maggiore del Monastero Santa Maria del Lavello il concerto ​“Il cuore del Barocco”, che riunirà musicisti d’eccezione in un viaggio musicale tra Barocco e oltre.

La serata, organizzata dall’Amministrazione Comunale insieme alla Pro Loco Calolziocorte APS, sarà l’evento di apertura per i due weekend di Festa del Lavello. In caso di maltempo si svolgerà presso la chiesa del Monastero al medesimo orario.