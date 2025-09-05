Al Lavello il concerto ​”Il cuore del Barocco”

Domenica 7 settembre alle ore 21
Nel chiostro maggiore del Monastero Santa Maria del Lavello
CALOLZIOCORTE – Domenica 7 settembre alle ore 21 si terrà presso il chiostro maggiore del Monastero Santa Maria del Lavello il concerto “Il cuore del Barocco”, che riunirà musicisti d’eccezione in un viaggio musicale tra Barocco e oltre.
La serata, organizzata dall’Amministrazione Comunale insieme alla Pro Loco Calolziocorte APS, sarà l’evento di apertura per i due weekend di Festa del Lavello. In caso di maltempo si svolgerà presso la chiesa del Monastero al medesimo orario.