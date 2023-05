Al Monastero del Lavello “Delitt imperfett in cà Fiaschett”

Spettacolo teatrale sabato 27 maggio alle ore 21

Ingresso libero, in caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato

CALOLZIOCORTE – E’ in programma sabato 27 maggio alle ore 21 presso il Monastero del Lavello lo spettacolo teatrale dal titolo “Delitt imperfett in cà Fiaschett”, commedia brillante in due atti liberamente tratta da “Delitto perfetto in casa Fiaschetto” di David Conati.

Sul palco del Lavello saranno protagonisti Gli amici del teatro e dello sport di Monticello Brianza. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Monastero del Lavello. Ingresso libero. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.