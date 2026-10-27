Al via la 35^ edizione della rassegna culturale Estate di San Martino

Un mese ricco di eventi tra storia, natura, cultura e tradizioni locali

Dal 7 al 29 novembre attività che spaziano dall’archeologia industriale all’astronomia, dal turismo lento alla musica e alle tradizioni enogastronomiche

CALOLZIOCORTE – Dal 7 al 29 novembre, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino presenta un fitto calendario di iniziative che spaziano dall’archeologia industriale all’astronomia, dal turismo lento alla musica e alle tradizioni enogastronomiche. Torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio: la 35^ edizione della rassegna Estate di San Martino, un’ampia proposta promossa dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino | Ecomuseo Val San Martino per valorizzare le tradizioni locali, l’ambiente e il patrimonio storico-culturale attraverso la formula del turismo lento. Le attività sono promosse in collaborazione con: Parrocchia di San Martino Vescovo in Calolzio, Comune di Calolziocorte e Pro Loco di Calolziocorte.

Il programma di quest’anno offre un viaggio esperienziale diffuso nei diversi comuni della Valle, toccando natura, archeologia industriale, arte, astronomia e spiritualità. La rassegna è realizzata con il sostegno di Fondazione comunitaria del Lecchese, Acinque Energia, Lario Reti Holding, Silea SpA, e con la partecipazione di: Biblioteca di Calolziocorte, Casa museale Le Sorgenti di Vercurago, Comune di Garlate, Civico Museo della seta Abegg, Fondazione Monastero Santa Maria del Lavello, Parrocchia di San Michele Arcangelo in Torre de Busi, UPper, Comune e Polisportiva di Monte Marenzo, Sistema Museale della Provincia di Lecco Heritage.

L’ingresso a quasi tutte le attività è libero e gratuito, salvo dove diversamente specificato (per alcuni eventi la prenotazione è obbligatoria). Info: 0341 240724. Email: cultura@comunitamontana.lc.it | giardinodeponti@comunitamontana.lc.it.

CONSULTA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA