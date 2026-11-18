Gli affreschi restaurati al centro di una conferenza con Giovanna Virgilio

L’evento nell’ambito della rassegna culturale Estate di San Martino

TORRE DE’ BUSI (BG) – Alla scoperta dei tesori della chiesa di San Michele di Torre de’ Busi: gli affreschi restaurati al centro di una conferenza con Giovanna Virgilio. La Chiesa di San Michele sorge su uno sperone roccioso isolato a Torre de’ Busi, nel cuore verde della Valle San Martino. Nato in epoca medievale come presidio difensivo e successivamente trasformato in età barocca, questo suggestivo complesso monumentale – raggiungibile a piedi tramite antiche mulattiere – comprende anche l’Oratorio di Santo Stefano ed è storicamente legato a un prezioso organo costruito nel 1856 dalla celebre dinastia bergamasca dei Serassi.

Collocato originariamente sulla cantoria sopra l’ingresso della chiesa antica, lo strumento rappresenta una significativa testimonianza dell’arte organaria ottocentesca nel territorio. Oltre al suo valore architettonico, la chiesa custodisce i resti di un affascinante ciclo di affreschi quattrocenteschi raffiguranti scene infernali, in cui diavoli inferociti sottopongono a crudeli torture dannati e dannate di ogni classe e ordine sociale.

Questa importante e rara testimonianza figurativa era già stata oggetto, nel 2011, di un primo studio a cura di Giovanna Virgilio. Oggi, a seguito del recente intervento di restauro attuato dalla parrocchia sotto l’egida del FAI, la studiosa torna sull’argomento con nuove considerazioni.

Durante la conferenza del 20 novembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Torre de’ Busi, la dottoressa Virgilio si concentrerà sulle porzioni di affreschi appena restaurate, proponendo al pubblico interessanti riflessioni iconografiche e inedite chiavi di lettura. Per il 22 novembre alle 14.30 verrà proposta una visita guidata a cura del Comitato per la valorizzazione di San Michele.