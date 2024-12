Archivio Marenzi: al Convento di Santa Maria del Lavello una mostra multimediale

Mostra dal titolo “Il Monastero incontra l’Archivio Marenzi”

Venerdì 20 dicembre alle 20.30, nello spazio espositivo “Elena Gandolfi”, si terrà l’inaugurazione

CALOLZIOCORTE – Venerdì 20 dicembre alle 20.30, nello spazio espositivo “Elena Gandolfi” al Convento di Santa Maria del Lavello in via Padri Serviti 1 a Calolziocorte, si terrà l’inaugurazione della mostra dal titolo Il Monastero incontra l’Archivio Marenzi.

La mostra sarà visitabile dal 21 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, tutti i giorni, escluse le festività, dalle 9.30 alle 12.30. La mostra è ulteriormente arricchita dalla presenza di alcune antiche macchine fotografiche messe a disposizione da Mauro Corneo, collezionista del club FotoLibera di Merate.

“In qualità di Consigliere della Provincia di Lecco e Consigliere comunale di Calolziocorte – commenta la Consigliere provinciale delegata alla Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – sono molto orgogliosa della nuova strada che stiamo iniziando a percorrere con questa mostra, grazie al contributo ottenuto sul bando di Regione Lombardia. Negli ultimi anni le mostre tradizionali si sono evolute, la multimedialità ha preso sempre più spazio, riscontrando forte interesse da parte del pubblico; anche noi abbiamo voluto dare il via a una nuova offerta artistica a Calolziocorte con l’introduzione della multimedialità. Sarà, infatti, l’unione delle mostre ‘Controluce’ e ‘La luce e il sapere’, con l’aggiunta dei banchi ottici digitali, a permetterci di ampliare la proposta culturale. L’obiettivo è rendere l’arte più vicina a tutti, soprattutto ai giovani, con la possibilità per le prime tre settimane di visitare la mostra gratuitamente. La sinergia tra Provincia, Comune, Fondazione e volontari dell’Archivio Marenzi ha reso possibile tutto questo: a tutti va il mio sentito ringraziamento. Non ci resta che attendere il riscontro dei visitatori, con la speranza che questo sia solo l’inizio di una lunga serie di eventi culturali di alto livello”.

“Dopo il grande successo ottenuto dalle mostre organizzate negli ultimi anni presso la Fondazione Santa Maria del Lavello per valorizzare le tradizioni, la storia, gli usi e costumi delle popolazioni della Valle San Martino nel secolo scorso, attraverso i documenti fotografici dell’archivio Marenzi, quest’anno la proposta si arricchisce ulteriormente, grazie anche a un sostanzioso contributo di Regione Lombardia, che consentirà di affiancare alla tradizionale mostra una curiosa variante multimediale – sottolinea il Sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi – L’obiettivo è allargare l’offerta a un pubblico più giovane e più stimolato dalla tecnologia. Tutto ciò è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione di tanti, in particolari di alcuni volontari e della struttura bibliotecaria comunale che ha assistito la società specializzata Sfelab nella creazione dei contenuti. Da apprezzare lo sforzo di garantire l’accesso gratuito alla mostra nelle prime tre settimane e l’impegno della Provincia di Lecco a promuovere su tutto il territorio questo interessante evento di cultura locale”.

“La Fondazione Monastero Santa Maria del Lavello, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Calolziocorte, dopo il successo delle precedenti edizioni ripercorrerà anche quest’anno una parte della storia del secolo scorso attraverso l’archivio fotografico della Famiglia Marenzi – evidenzia il Presidente della Fondazione Monastero del Lavello Roberto Monteleone – Mostra che si arricchirà di nuovi strumenti tecnologici che accompagneranno il visitatore nel mondo della fotografia quale dimensione senza tempo. Proprio al Monastero del Lavello la fotografia sarà il filo conduttore per una mostra permanente, che vedrà coinvolti più soggetti, nell’arco di tutto il 2025”.