Appuntamento mercoledì 2 dicembre alle 20.45 nell’aula didattica di Villa de Ponti a Calolziocorte

Scopo della serata è preparare il pubblico a gustare l’Otello che quest’anno inaugura la stagione operistica del Teatro alla Scala

CALOLZIOCORTE – Il Gruppo “CulturaInsieme” di Calolziocorte, in occasione dell’inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala di Milano, organizza una serata dedicata alla guida all’ascolto dell’opera lirica Otello di Verdi. La serata è in programma mercoledì 2 dicembre alle 20.45 nell’aula didattica di Villa de Ponti a Calolziocorte.

Interviene Alvaro Vaccarella che, con la competenza e il calore riconosciuti da tutti, accompagnerà alla scoperta dell’opera lirica, offrendo un’occasione unica per immergersi nel suggestivo universo dell’opera di Verdi. Sua penultima opera (rappresentata per la prima volta a Milano il 5 febbraio 1887) l’Otello non è soltanto una tragedia della gelosia: l’opera mostra come il male penetra nel mondo e la gelosia di Otello può essere letta come rappresentazione della sua cecità, della sua incapacità di vedere la realtà che lo porta a trasformare la fiducia in odio. Un’opera intensa e coinvolgente in cui amore, passione, gelosia e tradimento si intrecciano in un dramma di straordinaria forza emotiva.

Con questa proposta il Gruppo “CulturaInsieme” vuole offrire un’occasione imperdibile agli amanti dell’opera, ma anche a chi non si è mai accostato alla lirica, per meglio comprendere o per conoscere uno dei capolavori più rilevanti del repertorio operistico italiano. Scopo della serata è preparare il pubblico a gustare l’Otello che quest’anno inaugura la stagione operistica del Teatro alla Scala, e creare così, idealmente, un ponte culturale con il prestigioso teatro milanese.

Siamo certi che l’iniziativa, che “CulturaInsieme” ripropone per il terzo anno, riuscirà a sollecitare anche stavolta l’interesse di molti concittadini. Tutti sono invitati, l’ingresso è libero.