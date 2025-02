Calolzio. Al cinema Auditorium “La notte del Conte Rosso”

Appuntamento speciale lunedì 10 febbraio ore 21

Il racconto di uno dei più grandi disastri della Marina Italiana

CALOLZIOCORTE – Appuntamento speciale in programmazione al cinema auditorium di Calolziocorte, lunedì 10 febbraio ore 21, con la proiezione del documentario “La notte del Conte Rosso” di Mario Bonetti e Giovanni Zanotti (QUI IL TRAILER).

1297 morti. Una tragedia dimenticata. Uno dei più grandi disastri della Marina Italiana 24 maggio 1941, il piroscafo Conte Rosso, un transatlantico requisito dal regime fascista in tempo di guerra, viene affondato da un sommergibile britannico al largo di Siracusa. 1297 soldati morirono in mare quella notte.

Fu uno dei più grandi disastri della storia della Marina italiana. Questa tragedia fu insabbiata dal regime fascista, tanto da essere quasi dimenticata. Corrado Codignoni, 103 anni, è l’ultima persona vivente presente sulla nave quella notte. La sua testimonianza, insieme a quella dei parenti delle vittime, è uno sconvolgente racconto, fatto di ricordi, di coraggio e di lacrime.

“La notte del Conte Rosso” è la notte dell’uomo, è il tramonto dei valori patriottici del ‘900. È la storia di giovani soldati morti in mare prima ancora di vedere il fronte. È il trionfo della vita, negli occhi emozionati di chi si salva. È un racconto struggente che presenta la guerra per quello che realmente è: un’enorme porcheria.

Il documentario sull’affondamento del Conte Rosso racconta una tragedia che, pur essendo una delle tante durante la Seconda Guerra Mondiale, ha un significato profondo e personale per molte famiglie. Il protagonista principale è Corrado Codignoni, l’ultimo sopravvissuto e testimone oculare di quella notte. Le testimonianze di Concetta Santangelo, che ha raccolto i ricordi dei familiari delle vittime, e le ricerche storiche di Marco Montagnani, che ha studiato in dettaglio gli eventi legati alla nave, contribuiscono a ricostruire la storia. Un filo emotivo lega i discendenti delle 2500 persone a bordo, le cui vite sono state stravolte in pochi minuti. Il documentario si conclude con la lettura di una lettera di Marino Motta, giovane soldato calolziese morto durante l’affondamento, per sottolineare il devastante impatto della guerra e il valore della pace.

Ospiti in sala i registi Mario Bonetti e Giovanni Zanotti, insieme a Marco Montagnani per un breve confronto alla fine della proiezione.