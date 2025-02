Calolzio. Col gruppo Cultura Insieme un ciclo di serate sull’Intelligenza Artificiale

Quattro serate per comprendere il presente e il futuro della tecnologia

Primo appuntamento giovedì 27 febbraio. Breve storia dell’I.A. ed esempi pratici di applicazione

CALOLZIOCORTE – Il Gruppo Cultura Insieme organizza un ciclo di serate dedicate all’Intelligenza Artificiale (I.A.), un tema, oggi, sempre più centrale e argomento di dibattito e confronto. Gli incontri si terranno presso l’Istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte, via Lavello 17, e offriranno al pubblico l’opportunità di esplorare questa tecnologia da diverse prospettive, grazie alla partecipazione di esperti del settore.

Oggi l’I.A. interessa tutti e se ne parla sempre più: ma cos’è realmente? Come funziona? Può pensare? Quali sono i suoi limiti e le sue potenzialità? Per tutti noi è un’opportunità o un rischio? Questo ciclo di incontri vuole rispondere a queste e molte altre domande, affrontando il tema in modo chiaro e accessibile a tutti.

Programma degli incontri

Giovedì 27 febbraio – ore 20.45

Breve storia dell’I.A. ed esempi pratici di applicazione

Relatore: Alessandro Ratti – Frequentatore dell’Intelligenza Artificiale

Domande e risposte con l’Intelligenza Artificiale.

Come funziona l’Intelligenza Artificiale

Relatore: Piercarlo Ravasio – Ricercatore informatico

Un approfondimento tecnico per comprendere i meccanismi alla base di questa tecnologia.

Etica dell’intelligenza artificiale

Relatore: Sergio Bellucci – Saggista e responsabile accademico dell’Università della pace dell’ONU. Un’analisi sulle possibilità offerte dall’I.A. e le sfide da affrontare.

Intelligenza Artificiale: Impatto su individui e società

Relatore: Mario Pigazzini – psicologo

Le implicazioni di questa tecnologia sulla coscienza individuale e collettiva.

Gli incontri non sono rivolti solo agli esperti, ma a chiunque voglia comprendere meglio l’Intelligenza Artificiale e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana, sul mondo del lavoro e sulla società. L’obiettivo degli incontri è informare e stimolare una riflessione consapevole su un fenomeno (denominato 4^ rivoluzione industriale) destinato a trasformare il nostro futuro.