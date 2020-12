Calolzio. Con la biblioteca “Letture sotto l’albero… di casa!”

L’iniziativa in collaborazione con i volontari “Nati per leggere”

Sabato 19 dicembre alle ore 10 in diretta video sulla piattaforma Microsoft Teams

LECCO – Il Natale è un’occasione per raccontare e ascoltare storie, per questo la biblioteca “C. Cittadini” di Calolziocorte e i lettori volontari “Nati per Leggere” proporranno le prime letture animate dedicate ai bambini dai tre ai sei anni e alle loro famiglie, ogni storia è una sorpresa, da scoprire proprio come un regalo.

“Letture sotto l’albero… di casa!” è previsto per sabato 19 dicembre alle ore 10.00 in diretta video. “Per l’evento utilizzeremo la piattaforma Microsoft Teams; i posti sono limitati e per partecipare occorre iscriversi inviando una email all’indirizzo di posta elettronica della biblioteca: biblioteca@comune.calolziocorte.lc.it”.

Per informazioni contattare la biblioteca al numero 0341 643820. Con l’occasione la Biblioteca “C. Cittadini” e l’Amministrazione comunale augurano a tutte le famiglie buone feste.