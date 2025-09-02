Calolzio. Dal 16 settembre torna la rassegna “Film di Qualità”, al via la prevendita abbonamenti

La prevendita degli abbonamenti sarà attiva dal 9 al 12 settembre, dalle 20:30 alle 22:30, presso la cassa del cinema

32 film d’autore in tre cicli stagionali

CALOLZIOCORTE – Prenderà il via lunedì 16 settembre la nuova rassegna cinematografica, che proporrà 32 film di qualità, suddivisi in tre cicli stagionali: da settembre a novembre, da dicembre a febbraio, e da marzo a maggio. Un’occasione per gli amanti del buon cinema di scoprire titoli selezionati con cura.

La programmazione prevede proiezioni serali il martedì, giovedì e venerdì alle ore 21, mentre il mercoledì sono in programma due spettacoli, alle 15 e alle 21.

Gli abbonamenti saranno in vendita dal 9 al 12 settembre, presso la cassa del cinema dalle 20:30 alle 22:30.

Il costo dell’abbonamento è di 72 euro e comprende l’ingresso a 32 film, con 1 proiezione omaggio. Il biglietto intero è disponibile a 5 euro (riservato ai maggiori di 14 anni), mentre il biglietto ridotto over 65 costa 4 euro ed è valido per le proiezioni del mercoledì pomeriggio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0341 635820 – 0341 635811 (dal lunedì al venerdì, ore 9 – 16)