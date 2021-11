Calolzio. Il 27 novembre concerto della banda Donizetti per Santa Cecilia

Appuntamento alle ore 21 in chiesa arcipresbiterale

Domenica 28 commemorazione dei musicanti, familiari e amici defunti

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale G. Donizetti propone, dopo la sospensione obbligata dello scorso anno, il concerto in onore della patrona Santa Cecilia, grazie alla ospitalità della Parrocchia di San Martino Vescovo che mette a disposizione la chiesa arcipresbiterale, consentendo di utilizzare uno spazio adeguato e in sicurezza mantenendo il distanziamento.

L’appuntamento è sabato 27 novembre alle ore 21. Il concerto della banda diretta dal Maestro Gianni Colombo proporrà il seguente programma:

M. Novaro – Inno di Mameli

G. Rossini- Tancredi Sinfonia dall’opera

P. Vidale – Angeli in paradiso. Fantasia schubertiana

Facchinetti-D’Orazio – Rinascerò rinascerai. Canzone per Bergamo

E. Morricone – C’era una volta in America. Temi dal film

A. Adam – Cantique de Noel

Korb-Roever – Highland Cathedral

Carey-Afanasieff – All i want for Christmas is you

Per i noti e comprensibili motivi, saranno osservate le vigenti norme di sicurezza e tracciamento previste, chi desidera partecipare dovrà prenotarsi sul nostro sito internet: www.bandadonizetti.it. Per informazioni: info@bandadonizetti.it – tel. 334.7586783.

Domenica 28 novembre, al termine della Santa Messa delle ore 10.30, come tradizione, la banda si recherà al cimitero maggiore di Calolziocorte per la commemorazione dei musicanti, familiari e amici defunti, il ritrovo è alle ore 11.45 all’ingresso del cimitero.