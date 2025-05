Calolzio. “La Luce e il Sapere”, seconda edizione al Monastero del Lavello

CALOLZIOCORTE – Il Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte ospiterà da Venrdì 9 Maggio alle 11.30, momento dell’inaugurazione, al 30 dicembre, la seconda edizione della mostra “La Luce e il Sapere“, intitolata “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“. La mostra sarà visitabile venerdì dalle 9.30 alle 12.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Il prezzo del biglietto è di 5 euro, mentre l’ingresso è gratuito per bambini e persone con disabilità.

Come la mostra della prima edizione, che ha esposto le diapositive didattiche del primo ‘900 e che continuerà a essere visitabile, anche questa nuova iniziativa continua a parlare di storia attraverso le immagini che hanno raccontato agli studenti del secolo scorso il grande conflitto mondiale.

Le diapositive didattiche esposte dei primi del ‘900 rappresentano un patrimonio che la Provincia di Lecco vuole mettere a disposizione della collettività per dare la possibilità di vivere un’esperienza dal valore culturale, educativo e storico unica nel suo genere.

Attraverso 67 immagini, “Memorie contro la guerra” illustra i luoghi, i reparti, gli armamenti, la marcia, le infrastrutture, il fronte, la battaglia, la trincea, la retrovia, i personaggi e la fine del conflitto.

Le diapositive esposte documentano anche l’area geografica del Trentino e dintorni, un territorio ampiamente fotografato all’epoca, grazie a studiosi, esploratori e fotografi di quegli anni. Questi pionieri hanno contribuito alla mappatura di confini amministrativi, sociali e linguistici che sarebbero poi diventati lo scenario del conflitto; in entrambe le esposizioni de “La Luce e il Sapere” sarà possibile apprezzare la figura professionale del fotografo che nella seconda edizione si consolida nel ruolo del fotografo di guerra.

Nello spazio espositivo “Elena Gandolfi” del Monastero di Santa Maria del Lavello, oltre alla mostra “La Luce e il Sapere” vengono presentati anche l’Archivio fotografico Marenzi di Calolziocorte con la mostra “Controluce” a cura dal Comune di Calolziocorte e la collezione privata Corneo di macchine fotografiche che descrivono la storia della fotografia dal 1890 al 1930 circa, con esemplari particolarmente rari e interessanti.

Per arricchire l’esperienza della mostra ““, la Provincia di Lecco offre la possibilità di acquistare unche include l’ingresso sia all’esposizione al Monastero della Lavello che a: un’opportunità unica per esplorare l’arte e la storia del territorio. Le tariffe per il biglietto integrato sono disponibili al seguente link