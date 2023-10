Calolzio. L’Estate di San Martino torna a splendere con la 32^ edizione

“Un programma ricco di eventi frutto di una collaborazione costruttiva”

Al via la rassegna culturale organizzata da Comunità Montana, Ecomuseo, Comune, Parrocchia e Pro Loco

CALOLZIOCORTE – 16 eventi culturali, 15 associazioni, un ente religioso e 9 comuni della Valle San Martino e non solo: questi in sintesi i numeri della 32^ edizione della rassegna culturale “Estate di San Martino” organizzata da Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Ecomuseo della Val San Martino, Comune di Calolziocorte, Parrocchia di Calolzio e Pro Loco.

E’ stato svelato ufficialmente oggi, 23 ottobre, il ricco calendario che guarda a San Martino, il Santo della valle, e vuole coinvolgere territori e persone: “E’ del 1249 il primo documento noto che lega il nome di San Martino alla nostra valle – ha spiegato Fabio Bonaiti, coordinatore dell’Ecomuseo Val San Martino -. Già questo giustifica e incoraggia l’organizzazione di una rassegna importante che poggia su solide basi. Una iniziativa che da un lato vuole coinvolgere tutto il territorio e dall’altro, attraverso iniziative di carattere religioso e culturali, punta al coinvolgimento delle associazioni del territorio”.

Un programma, quello 2023, che grazie ai sinergie virtuose va a integrarsi con percorsi già presenti sul territorio, è il caso dei legami sviluppati con alcuni partner (Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, Associazione Santa Maria la Vite – Giuditta Podestà, Museo Cà Martì, Museo della Seta Abegg) nell’ambito del progetto “Apriamoci alla bellezza” realizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding. Nello stesso solco si inseriscono anche le attività che vendono protagonisti durante l’anno gli studenti dell’Istituto Lorenzo Rota di Calolzio nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto).

Il presidente della Comunità Montana Carlo Greppi è entrato nel merito del programma: “Non è cosa da poco mantenere questa costanza e custodire la tradizione dell’Estate di San Martino. Come Comunità Montana ci teniamo molto e cerchiamo di coinvolgere tutti i comuni per valorizzare e diffondere questa tradizione. Presentiamo un programma ricco, frutto di una collaborazione costruttiva e proprio per questo il ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato a partire da Elena Remondini del Servizio Cultura comunicazione e turismo”.

Anche l’assessore del comune di Calolziocorte Cristina Valsecchi si è detta soddisfatta: “Come comune pensiamo che queste sinergie possano portare a ottimi risultati. Ognuno ha dato il suo contributo nell’ambito delle proprie competenze e oggi possiamo presentare un programma molto importante”.

Tra gli eventi si continua con la valorizzazione dell’archivio fotografico Marenzi attraverso una mostra al Monastero del Lavello, ma ci saranno anche visite interessanti come quella alla diga di Olginate o alla storica Cartiera dell’Adda per scoprirne i segreti. Da sottolineare anche il programma religioso con la “Festa di San Martino” il 5 novembre, giorno in cui si svolgerà anche la processione, e le celebrazioni dell’11 novembre, ma in programma ci sono anche due concerti.

QUI IL PROGRAMMA ESTATE DI SAN MARTINO 2023