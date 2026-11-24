L’appuntamento in onore di Santa Cecilia, Patrona dei Musicanti

Appuntamento nel salone dell’istituto scolastico “Caterina Cittadini”

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale “G. Donizetti” Aps di Calolziocorte informa che il tradizionale Concerto in onore di Santa Cecilia, Patrona dei Musicanti, in occasione dell’annuale festa della banda è in programma sabato 28 novembre alle 21 nel salone dell’istituto scolastico “Caterina Cittadini”, a Calolziocorte, in piazza Regazzoni 2.

Il programma eseguito dalla banda, preparato e diretto dal Maestro concertatore e direttore Gianni Colombo, spazierà nel repertorio classico per la prima parte dalla Marcia Sinfonica “Armonie della foresta” (G. A. Marchesini) alla “Giovanna d’Arco” e “La forza del destino” di Giuseppe Verdi (Sinfonie dall’opera con la Strumentazione a cura del Maestro Gianni Colombo), e a seguire una seconda parte con “Romeo e Giulietta” (Temi dal film, di Nino Rota); “Gino Paoli Collection” medley di Donald Furlano; “Cinerama” di Gianni Colombo; “John Williams In Concert” di Paul Lavender (Temi da film).