Calolziocorte. A Catene Rosa e Marika Ara il Premio San Martino 2026

La cerimonia in occasione della festa patronale di sabato 7, alle ore 21, nella Chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte

La Targa San Martino all’azienda che da oltre un secolo dà lustro al territorio. Il Medaglione a Marika Ara per l’impegno gratuito con Caritas, Auser e Mondo Equo

CALOLZIOCORTE – Sono Catene Rosa S.p.A. e Marika Ara i destinatari dei riconoscimenti del Premio San Martino 2026 di Calolziocorte. Due attestati che premiano, attraverso percorsi differenti, il contributo offerto al territorio dal mondo imprenditoriale e dall’impegno nel volontariato.

La Targa San Martino sarà conferita a Catene Rosa S.p.A., realtà imprenditoriale che da oltre un secolo rappresenta una presenza significativa per il territorio. Nella motivazione viene sottolineato il valore di un’impresa che, attraverso il proprio lavoro e la propria esperienza, ha contribuito a dare lustro e prestigio alla comunità locale.

Il Medaglione San Martino sarà invece assegnato a Marika Ara, per il suo costante e meritorio impegno sociale. Una dedizione portata avanti gratuitamente attraverso la collaborazione con Caritas, Auser e la Cooperativa Mondo Equo, diventando un punto di riferimento nel contrasto alle fragilità familiari, nell’accoglienza dei migranti e nel sostegno alle persone più vulnerabili.

La motivazione riconosce il valore di un percorso di solidarietà e coesione sociale, nel quale l’impegno personale si traduce in un aiuto concreto alla comunità.

Il Premio San Martino viene assegnato ogni due anni dall’Amministrazione comunale a cittadini, associazioni e imprese di Calolziocorte che si siano distinti in diversi ambiti, da quello sociale e culturale a quelli sportivo, artistico, scientifico ed economico-imprenditoriale. L’obiettivo è valorizzare chi, attraverso il proprio operato, contribuisce a dare visibilità e prestigio alla città.

La cerimonia di consegna è in programma sabato 7 novembre, nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono. I riconoscimenti saranno assegnati durante l’iniziativa dedicata al IV Centenario dell’elezione di San Girolamo a protettore della Valle San Martino. L’appuntamento è fissato alle 21, nella Chiesa Arcipresbiterale.