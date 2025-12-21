Calolziocorte. Al via la mostra di presepi a Santa Maria del Lavello

Un percorso tra tradizione e arte contemporanea per scoprire l’Adorazione dei Pastori e la magia del Natale

CALOLZIOCORTE – In arrivo la mostra di presepi in Santa Maria del Lavello, un omaggio al ricco e straordinario patrimonio artistico italiano. La rassegna è dedicata all’Adorazione dei Pastori, magistralmente interpretata dagli artisti. Verranno presentate opere molto diverse tra loro: alcune arricchite da numerosi personaggi, altre con pochi soggetti ma caratterizzate da colori intensi e giochi di luce che ne esaltano la bellezza.

La mostra “Sono arrivati i Pastori” sarà aperta al pubblico dal 20 dicembre al 31 gennaio. “Si tratta di un viaggio più che interessante alla scoperta dell’arte italiana, che svela aspetti curiosi e inaspettati, pur trattando lo stesso tema. Con parole semplici, espresse dagli artisti stessi, ogni opera viene presentata mettendo in evidenza particolarità e dettagli unici” spiegano gli organizzatori.

“È solo l’evangelista Luca a raccontarci l’Adorazione dei Pastori, e a lui è stato dedicato un dettaglio particolare di un’opera di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, artista definito dai critici d’arte il ‘Raffaello lombardo'” aggiungono i coordinatori dell’iniziativa.

Anche nella chiesa di Santa Maria del Lavello è conservato un grande quadro dell’Adorazione dei Pastori, restaurato nel 2008 dopo la riapertura della chiesa avvenuta nel 2007. L’autore dell’opera rimane tuttora sconosciuto, ma un’attenta ricerca ha permesso di individuare opere simili riconducibili a un artista veneto e alla sua cerchia. Quest’anno la mostra sarà collocata all’esterno, sotto i portici della chiesa, per consentire una visione libera e senza vincoli di orario.

All’interno della chiesa sarà possibile ammirare il coloratissimo e originale presepio dipinto dall’artista contemporaneo e terziario francescano Erio Proverbio. I coordinatori dell’iniziativa commentano: “I suoi presepi si distinguono per i colori vivaci e per figure semplici ma estremamente affascinanti, capaci di catturare l’attenzione di grandi e piccini. Nel 2023 ha realizzato un presepio dedicato a San Francesco, creato in esclusiva per l’Associazione Italiana Amici del Presepio”.

Il presepe, intitolato “Il presepio è anche di carta”, sarà visitabile dal 20 dicembre al 31 gennaio, con orario di apertura della chiesa di Santa Maria del Lavello dalle 9 alle 17. All’esterno, è sempre visibile la Natività donata alla chiesa dallo scultore Antonio Guerra.