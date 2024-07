Carenno. In programma gli ultimi due spettacoli di “E…state a teatro”

Gli appuntamenti sono per domenica 21 luglio e sabato 27 luglio

Gli spettacoli andranno in scena al Cineteatro San Pio X di Carenno

CARENNO – Si avvia verso la conclusione “E…state a teatro“, la rassegna andata in scena a giugno e che prosegue nei prossimi due fine settimana con gli ultimi spettacoli teatrali presso il Cineteatro San Pio X di Carenno. L’iniziativa è organizzata dal comitato Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) di Lecco e Como, insieme alla parrocchia di Santa Maria Immacolata, alla compagnia I Teatranti e alla Pro Loco di Carenno, con il patrocinio del Comune.

Dopo il successo di “Attenti a quella vasca” dell’Associazione Non Solo Teatro di Calusco d’Adda, “Appuntamento alle otto” della compagnia teatrale Le Gocce di Civate, “Io! Gianalberto delle Vigne marchese di Torre Lunga” di Teatro in Sala di Calolziocorte”, si riprende domenica 21 luglio alle ore 17.30 con uno spettacolo per bambini. Si tratta di “La festa di Capitan Uncino”, di Francesca Corti, realizzato dall’Albero blu di Lecco.

La chiusura della rassegna andrà in scena per sabato 27 luglio alle ore 21 con i Mattatori di Buguggiate che portano in scena “Coppia aperta quasi spalancata”, di Dario Fo e Franca Rame.