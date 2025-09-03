Carenno saluta l’estate con lo spettacolo “Trambusto in casa Brambilla”

Ultimo appuntamento della rassegna “E…state a Teatro 2025”

La compagnia teatrale “Le Gocce di Civate” andrà in scena sabato 6 settembre

CARENNO – La rassegna estiva di Carenno, promossa dal Comitato provinciale Fita Lecco Como in collaborazione con Teatranti di Carenno e la Parrocchia locale, con il patrocinio del Comune e il sostegno di numerosi partner, si avvia alla conclusione dopo aver registrato anche quest’anno un’entusiasmante risposta di pubblico e una partecipazione straordinaria.

Serata dopo serata, la rassegna ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più numeroso al Cineteatro San Pio X, attirando sia spettatori affezionati che nuovi curiosi, confermando come il teatro amatoriale riesca ancora a emozionare, divertire e unire la comunità.

“Il calore e la partecipazione del pubblico rappresentano per noi la più grande soddisfazione, dimostrando che il teatro amatoriale è vivo e capace di parlare al cuore delle persone” dichiara Valeria Bianco, Presidente Fita Lecco Como.

A chiudere in bellezza la rassegna sarà la compagnia teatrale Le Gocce di Civate, che sabato 6 settembre alle ore 21 presenterà la commedia brillante “Trambusto in casa Brambilla”, sotto la regia di Margherita Villarusso.

Un anniversario di matrimonio, otto invitati, un tentato omicidio e una serie di equivoci esilaranti: gli ingredienti perfetti per una serata all’insegna del divertimento e del buonumore. Tra personaggi stravaganti, tensioni grottesche e un ritmo incalzante, lo spettacolo promette di far ridere e sorprendere fino all’ultimo colpo di scena.

Ingresso gratuito