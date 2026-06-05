Carenno. Torna “E…state a Teatro”: cinque serate dedicate al teatro amatoriale fino a settembre

Dal 13 giugno al 12 settembre cinque spettacoli di teatro amatoriale al Cine Teatro San Pio X di Carenno

Compagnie da Arese, Belledo, Lecco, Civate e Carenno protagoniste della rassegna organizzata da FITA Lecco-Como

CARENNO – Torna anche quest’anno “E…state a Teatro”, la rassegna estiva dedicata al teatro amatoriale che dal 13 giugno al 12 settembre porterà sul palco del Cine Teatro San Pio X di Carenno cinque spettacoli proposti da compagnie provenienti da diverse realtà del territorio lombardo.

L’iniziativa è organizzata da FITA Lecco-Como con il patrocinio del Comune di Carenno, in collaborazione con la Parrocchia di Carenno, la compagnia teatrale I Teatranti di Carenno, FITA Lombardia e le attività commerciali del paese che hanno sostenuto la manifestazione.

Tutti gli spettacoli si terranno al Cine Teatro San Pio X di via Don Cavallari 8 con inizio alle ore 21 e ingresso libero. Ad aprire la rassegna, venerdì 13 giugno, sarà la Compagnia Teatrale Aresina di Arese con “Quei de la clàss de fèrr” di Aldo Nicolaj. Il 27 giugno sarà la volta della Filodrammatica Juventus Nova di Belledo con “Grisù, Giuseppe e Maria” di Gianni Clementi, mentre l’11 luglio la Compagnia del Teatro San Giovanni Lecco 1810 porterà in scena “Il marito in collegio”, adattamento teatrale di Danilo Lamperti da un romanzo di Giovanni Guareschi.

Dopo la pausa estiva, il calendario riprenderà il 29 agosto con la Compagnia Teatrale Le Gocce di Civate e la commedia “Doppia Coppia” di Luca Giacomazzi. La chiusura della rassegna è in programma il 12 settembre con la compagnia di casa, I Teatranti di Carenno, che presenterà “Attenti ai ladri”.

“La rassegna E…state a Teatro rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della nostra attività sul territorio – dichiara la presidente di FITA Lecco-Como, Valeria Bianco –. Crediamo profondamente nel valore del teatro amatoriale come luogo di incontro, partecipazione e crescita culturale. Ogni spettacolo è il risultato del lavoro appassionato di volontari che dedicano tempo, energie e creatività alla propria comunità. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di proporre anche quest’anno una stagione che unisce qualità artistica, divertimento e spirito di condivisione”.

“Un ringraziamento speciale – prosegue Bianco – va al Comune di Carenno, alla Parrocchia, ai Teatranti di Carenno, a FITA Lombardia e alle attività commerciali che hanno sostenuto concretamente l’iniziativa. La collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà economiche locali dimostra come la cultura possa diventare un patrimonio condiviso e un’opportunità di valorizzazione per tutto il territorio”.

La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel panorama culturale della Valle San Martino e conferma l’impegno di FITA Lecco-Como nella promozione del teatro amatoriale come strumento di crescita culturale, socialità e partecipazione.