Carenno, torna la Rassegna Musicale di San Domenico: cinque concerti per valorizzare la “Chiesina dei Morti”

Dal 7 giugno al 26 luglio concerti corali nell’Oratorio San Domenico, luogo simbolo della spiritualità della Valle San Martino

L’oratorio settecentesco conserva al suo interno anche rari esempi di arte macabra legata al tema della vanitas

CARENNO – Torna anche quest’anno la Rassegna Musicale di San Domenico, appuntamento che accompagnerà il pubblico tra maggio e luglio con una serie di concerti corali ospitati nell’Oratorio San Domenico di Carenno, conosciuto anche come “Chiesina dei Morti”. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Parrocchiale San Domenico, giunge alla sua quarta edizione e conferma l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico, religioso e artistico della Valle San Martino.

L’oratorio, edificato nel 1730 in memoria delle vittime della peste del 1629-1632, la stessa epidemia raccontata da Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi”, custodisce al suo interno anche rari esempi di arte macabra, espressione artistica legata al tema della vanitas e diffusa soprattutto nel Medioevo.

La rassegna propone cinque appuntamenti domenicali, tutti con inizio alle ore 17. Dopo il concerto inaugurale del Gruppo Vocale Vaghi Concenti, dedicato ai “Madrigali di Morte e Vita” e diretto da Daniela Garghentini, il programma proseguirà il 7 giugno con il Coro Nuove Armonie Merate e la Corale San Giovanni Battista di Cernusco Lombardone nel “Concerto di Musica Classica”, diretto da Federico Porcelli.

Il 28 giugno sarà la volta del Coro San Biagio di Carenno con il “Concerto di Musica Sacra”, diretto da Bruno Garghentini. Seguiranno, il 12 luglio, il Coro ANA dell’Adda con “Alpini: Cantin tra le montagne”, diretto da Damiano Bonanomi, e il 26 luglio il Coro Santa Maria Assunta di Celana con “Insieme in musica”, anch’esso diretto da Damiano Bonanomi.

L’ingresso a tutti gli eventi sarà libero. Le offerte raccolte durante la manifestazione saranno interamente devolute al Fondo Pro-Restauri dell’Oratorio San Domenico e contribuiranno alla conservazione e al rinnovamento dell’edificio. Al termine di ogni concerto è inoltre previsto un piccolo rinfresco organizzato dai volontari.