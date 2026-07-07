Continua “E…state a teatro 2026”: appuntamento l’11 luglio a Carenno

In scena la compagnia del Teatro San Giovanni di Lecco con “Il marito in collegio”

Lo spettacolo è stato adattato per il teatro da Danilo Lamperti dall’omonimo romanzo di Giovannino Guareschi

CARENNO – Prosegue con grande successo la rassegna teatrale “E…state a Teatro 2026”, organizzata da FITA Lecco Como con il patrocinio del Comune di Carenno, in collaborazione con la Parrocchia di Carenno, la compagnia teatrale I Teatranti di Carenno, FITA Lombardia e le attività commerciali del territorio che sostengono l’iniziativa.

Gli spettacoli andati in scena nelle prime serate hanno registrato una partecipazione numerosa e calorosa, confermando l’interesse del pubblico per il teatro amatoriale di qualità. Le compagnie ospiti sono state accolte con entusiasmo e lunghi applausi, segno di un cartellone capace di unire divertimento, tradizione e passione per il palcoscenico.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 11 luglio alle 21, quando sul palco salirà la Compagnia del Teatro San Giovanni di Lecco 1810 APS, con la commedia brillante “Il marito in collegio”. La compagnia rappresenta una delle realtà più longeve del panorama teatrale lecchese e porta in scena un allestimento ricco di ritmo, ironia e fantasia.

Lo spettacolo, adattato per il teatro da Danilo Lamperti dall’omonimo romanzo di Giovannino Guareschi, è una commedia brillante ricca di ironia e colpi di scena. La vicenda ruota attorno alle bizzarre condizioni imposte dal ricco zio Casimiro alla famiglia nobile ma decaduta: la giovane Carlotta dovrà trovare in pochissimo tempo un marito all’altezza delle aspettative dello zio. Ne nasce una divertente “caccia al marito” in cui interessi, equivoci e sentimenti si intrecciano fino al lieto fine.

“Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico – sottolineano gli organizzatori –. Vedere il teatro riempirsi sera dopo sera è il segnale che la cultura condivisa e il teatro dal vivo continuano ad avere un grande valore per il nostro territorio”.

Dopo una breve pausa, la rassegna proseguirà con nuovi spettacoli, confermando Carenno come un importante punto di riferimento per il teatro amatoriale estivo della provincia di Lecco.