CALOLZIO/OLGINATE – Un periodo particolarmente intenso attende il coro ANA dell’Adda che, come tutti gli anni, aprirà il periodo natalizio con una messa il 1 dicembre a Merate al convento di Santa Maria Nascente in Sabbioncello affidata all’ordine dei frati minori francescani.
L’8 dicembre alle ore 21 al Santuario di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte è in programma il concerto “Natale in Musica al Lavello”. Esibizione con la Corale di S. Maria Assunta di Celana In occasione del VIII Centenario della morte di San Francesco (1226-2026) al termine del concerto verrà eseguito a cori uniti il Cantico delle Creature.
Il 12 dicembre alle 21 nella Chiesa Arcipresbiterale S. Martino di Calolziocorte concerto di Natale benefico con il coro La Rocca di Appiano Gentile. Da oltre un decennio in occasione del concerto si raccolgono fondi per l’Associazione Paolo Belli lotta alla leucemia e altre patologie.
Il 15 dicembre nella chiesa di Santa Agnese a Olginate il coro animerà la messa per la Sezione A.N.A. di Lecco, mentre il 19 dicembre alle 15 santa messa presso la Casa Alpini della sezione A.N.A. di Bergamo di Endine Gaiano (BG).
Ultimo appuntamento il 20 dicembre alle 16 a Valtesse (BG) dove, presso la parrocchia di San Colombano, ci sarà il concerto “Natale in musica a Valtesse” esibizione con la Corale di S. Maria Assunta di Celana. In occasione del VIII Centenario della morte di San Francesco (1226-2026) al termine del concerto verrà eseguito a cori uniti il Cantico delle Creature. Seguirà la Santa messa animata dai due cori.
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