CulturaInsieme. Buona la prima per il ciclo “Teatro, spettacoli e mito”

Il prossimo incontro, giovedì 16 marzo, è dedicato al tema del rapporto genitori figli nel mito e nell’epica classica

CALOLZIOCORTE – Buona la prima per il ciclo di incontri sul teatro e la cultura greca, latina e medievale organizzato dal gruppo CulturaInsieme di Calolziocorte. Davanti a una platea attenta e partecipe la prof.ssa Diana Perego insegnante del liceo classico “A. Manzoni” di Lecco e dell’Università degli Studi di Milano Bicocca ha illustrato le caratteristiche del teatro greco, portando i presenti alla scoperta degli aspetti propri di quella forma espressiva.

“Non era scontato che un argomento che può apparire tanto particolare potesse vedere una buona partecipazione di pubblico, invece, i cittadini di Calolziocorte hanno dimostrato di apprezzare la proposta e sono intervenuti numerosi”.

Grande soddisfazione hanno, dunque, espresso gli organizzatori del ciclo di serate che continua per tutti i giovedì di marzo alle ore 20.45 presso la scuola secondaria di 1° grado di Calolziocorte in via Nullo.

Il prossimo incontro di giovedì 16 marzo è dedicato al tema del rapporto genitori figli nel mito e nell’epica classica. Un argomento di sicuro interesse che non mancherà di proporre spunti di riflessione legati all’oggi e un’occasione di approfondimento di un tema tanto importante.

