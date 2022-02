Dal 28 febbraio un ciclo di incontri sul tema “Gratitudine, riflesso della cura”

La proposta della Comunità ecclesiale territoriale CET7 e dell’associazione Il Chicco di Grano

Si tratta di occasioni per riflettere insieme, grazie all’intervento di esperti

VERCURAGO – La Comunità ecclesiale territoriale CET7 – Terra Relazioni d’Amore Ponte San Pietro, Valle San Martino della Diocesi di Bergamo e l’Associazione Il Chicco di Grano di Vercurago organizzano un ciclo di incontri sul tema della Gratitudine, riflesso della cura. Si tratta di occasioni per riflettere insieme, grazie all’intervento di esperti.

28 FEBBRAIO – LA GRATITUDINE, MERAVIGLIA DEL BENE RICEVUTO E DONATO

Interviene Manuela Tomisich, psicologa e psicoterapeuta

L’incontro si terrà in zoom alle ore 21

L’incontro si terrà all’auditorium della Parrocchia di Pontida alle ore 15.30

Verrà attivato anche il collegamento con zoom

Interviene Luigino Bruni, economista

L’incontro si terrà in zoom alle ore 21

Intervengono Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale e della marginalità e Bruna Dighera, psicologa e psicoterapeuta.

L’incontro si terrà presso l’auditorium della Parrocchia di Pontida alle ore 15.30

La partecipazione agli incontri è gratuita, previa registrazione (e ottenimento del link per il collegamento on line). All’organizzazione dell’iniziativa collaborano anche: l’Ordine dei Chierici regolari di Somasca, A.C.A.T Isola Bergamo, il Convento Francescano di Baccanello, l’associazione La Casa, la Fondazione Don Silvano Caccia, la Caritas Bergamasca e l’associazione l’Innominato.

Il percorso è una opportunità per tutti coloro che desiderano prendere un tempo per se stessi e che condividono l’importanza della gratitudine come qualità nella dimensione della cura per ogni persona, in relazione agli altri e alla comunità in cui vive ed opera.