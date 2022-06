“E…state a teatro”: sei appuntamenti al cineteatro di Carenno

Dopo due anni di stop forzato torna la rassegna targata Fita Lecco Como

Sabato 11 giugno con “Il fantasma del 7” messo in scena dalla compagnia Le Gocce

LECCO – Torna “E…state a teatro”. Dopo lo stop forzato di due anni a causa dell’emergenza sanitaria, ritorna la rassegna teatrale estiva targata Fita Lecco Como. Il comitato provinciale della Federazione italiana teatro amatori propone sei appuntamenti al cineteatro San Pio X, in via don Cavallari 8 a Carenno, tra giugno e ottobre, con alcune delle migliori compagnie amatoriali del territorio.

Si parte sabato 11 giugno, con “Il fantasma del 7” di Gian Carlo Pardini, messo in scena dalla compagnia teatrale Le Gocce. Sabato 2 luglio toccherà alla compagnia teatrale San Giovanni con “Aria condizionata” di Italo Conti. Quindi il 30 luglio andranno in scena i Derivati complessi con “Il senso della vita” di Giovanni Cussino. Dopo lo stop di agosto si tornerà a teatro sabato 3 settembre con la filodrammatica Juventus Nova che porterà in scena “2 dozzine di rose scarlatte” di Aldo De Benedetti. Il 24 settembre, poi, sarà il turno della compagnia del Cenacolo Francescano con “Niente sesso siamo inglesi” di Anthony Marriot e Alistair Foot. Chiuderà la rassegna, il 15 ottobre, la compagnia Namastè, che metterà in scena “Quello che so di te” di Giancarlo Anghileri e Marco Ongania.

“Per noi è molto importante poter tornare a calcare i palchi dopo il periodo di emergenza sanitaria, in cui ci siamo fermati totalmente – afferma Valeria Bianco, presidente di Fita Lecco Como –. Per questo motivo, appena è stato possibile, abbiamo voluto organizzare ancora questa rassegna, che avevamo iniziato nel 2019 proprio per dare ulteriore spazio al teatro amatoriale nel territorio. Siamo molto contenti di poter ritrovare il palcoscenico e il pubblico, di tornare alle nostre passioni. E ringrazio i nostri partner sul territorio di Carenno: la parrocchia Santa Maria Immacolata, la compagnia I Teatranti e la Proloco. Naturalmente un grande grazie va anche alle compagnie partecipanti e ai volontari che stanno lavorando per la rassegna”.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e iniziano alle 21. Fita Lecco Como è il comitato locale della Federazione italiana teatro amatori, associazione di promozione sociale che, dal 1947, sostiene la crescita culturale e aggregativa dei gruppi teatrali di tutto il Paese. Nel 2013, proprio a Lecco, era stata organizzata la Festa nazionale del teatro.