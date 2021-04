Permettere ai cittadini di conoscere il territorio e il proprio patrimonio culturale e ambientale

Le pubblicazioni sono in distribuzione tramite la libreria del Viaggiatore Leggero

CALOLZIOCORTE – L’Ecomuseo Val San Martino, al fine di permettere ai cittadini di conoscere il proprio territorio e il proprio patrimonio culturale e ambientale, mette in distribuzione alcune pubblicazioni tramite la libreria del Viaggiatore Leggero, con sede a Calolziocorte in via XXIV Maggio, 12.