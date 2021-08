Erve. Il 14 agosto un concerto in occasione della festa patronale

Il baritono Giuseppe Capoferri è accompagnato da Marco Mazzoleni al violino e Tomas Gavazzi al pianoforte

Appuntamento il 14 agosto alle ore 21.15 nella chiesa parrocchiale di Erve

ERVE – Dopo due anni, causa emergenza Covid 19, torna il tradizionale concerto in occasione della festività patronale presso la Chiesa parrocchiale di Erve previsto per sabato 14 agosto alle ore 21.15. Dal 2016 inserito nell’ambito di Estate Musicale Ervese promossa e finanziata da Pro Erve e Amministrazione comunale con la Direzione Artistica del Baritono Giuseppe Capoferri.

“Fa piacere tornare a Erve, una comunità attenta ad iniziative culturali – ha detto Capoferri -. Attraverso la musica vogliamo dare un messaggio di speranza. Il Concerto prevede l’esecuzione di Arie e sonate di compositori appartenenti al repertorio romantico”.

Per l’occasione, la voce del Baritono Giuseppe Capoferri è accompagnata da Marco Mazzoleni al violino e da Tomas Gavazzi al pianoforte. In qualità di presentatore e guida all’ascolto sarà presente il dott. Giorgio Appolonia di Rete Due di Radio Svizzera Italiana.

“Si ringrazia sentitamente Pro Erve per l’invito e il parroco Don Marco per la disponibilità”.