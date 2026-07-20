Estate Musicale Ervese: il maltempo non ferma il terzo appuntamento della rassegna

Protagonista della serata è stato il gruppo Silly Symphonies

A causa di un temporale il concerto spostato da Villa Mercedes alla chiesa parrocchiale

ERVE – Il maltempo non è riuscito a fermare la terza serata di Estate Musicale Ervese. Dopo un’intera giornata dedicata all’allestimento del suggestivo giardino di Villa Mercedes, un improvviso temporale, abbattutosi poco prima dell’inizio del concerto, ha costretto organizzatori, artisti e il numeroso pubblico a trasferirsi nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta.

L’inizio dell’esibizione, inizialmente previsto per le ore 21.15, è stato posticipato alle 21.45 per consentire il trasferimento di strumenti, impianti audio e attrezzature, operazione resa possibile grazie al prezioso aiuto dei volontari della Pro Loco e del Direttore Artistico Giuseppe Capoferri. Dopo un rapido sound check, il concerto ha finalmente preso il via, regalando fin dalle prime note un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Protagonista della serata è stato il gruppo Silly Symphonies, che ha proposto un raffinato concerto in stile Candlelight, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale attraverso colonne sonore, grandi classici della musica internazionale e celebri brani della canzone italiana.

Sul palco si sono esibiti Marco Previtali alla voce, Samuele Alinovi alla tastiera e Samuele Salvi alla chitarra e clarinetto, dimostrando grande sensibilità interpretativa e un perfetto affiatamento artistico. Il gruppo ha saputo emozionare il pubblico con un repertorio

ricco e variegato. Oltre al Sindaco di Erve, Gian Carlo Valsecchi, al Presidente della Pro Erve, Fabio Valsecchi, la serata ha registrato un’ottima partecipazione e ha visto la presenza del Consigliere regionale Ivan Rota, del Vicesindaco di Calolziocorte Aldo Valsecchi e di Virginio Bonacina, Presidente del Lions Club Val San Martino.

Il prossimo appuntamento con Estate Musicale Ervese è fissato per giovedì 14 agosto alle ore 21.15 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, in occasione della festività patronale. In programma il Recital di Romanze da Camera di Francesco Paolo Tosti, (nei 110 anni dalla morte) interpretato dal baritono Giuseppe Capoferri, Direttore Artistico della rassegna, accompagnato al pianoforte da Samuele Pala e da Ettore Begnis al violino. La serata sarà presentata dal Prof. Mario Binetti, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle celebri romanze del compositore abruzzese.