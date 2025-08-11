Estate Musicale Ervese, ultima tappa della rassegna

Giovedì 14 agosto alle ore 21 nella chiesa parrocchiale

Protagonisti quattro artisti del coro del Teatro alla Scala di Milano, accompagnati al pianoforte dal Maestro Samuele Pala

ERVE – L’Estate Musicale Ervese 2025 si concluderà giovedì 14 agosto alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Erve, con un Concerto di Musica Sacra presentato dal Prof. Mario Binetti. L’evento vedrà protagonisti quattro artisti del coro del Teatro alla Scala di Milano, accompagnati al pianoforte dal Maestro Samuele Pala.

Gli interpreti

Gabriella Locatelli, Soprano; Alessandra Fratelli, Mezzosoprano; Luigi Albani, Tenore; Giuseppe Capoferri, Baritono; Maestro Samuele Pala, Pianoforte.

Il programma

Il repertorio proposto comprende arie, duetti e quartetti selezionati dalle più importanti composizioni di Musica Sacra, firmate da grandi maestri come: Gioachino Rossini, Théodore Dubois, Antonio Vivaldi, Georges Bizet e Wolfgang Amadeus Mozart. La parte centrale del concerto sarà dedicata a Santa Maria Assunta, con l’esecuzione di brani intrisi di spiritualità e lirismo composti da: Luigi Cherubini, William Gomez, Pietro Mascagni, Giulio Caccini/Vladimir Vavilov e Franz Schubert.

L’appuntamento è aperto a tutti come sottolinea il sindaco Giancarlo Valsecchi: “Invitiamo la cittadinanza, i turisti e gli appassionati di tutta la Provincia di Lecco a partecipare a questo evento conclusivo, che si annuncia unico e imperdibile”.