Festa del Lavello. Arte, fede e storia per celebrare 30 anni di cultura a Calolziocorte

Il programma degli eventi alla Festa di Santa Maria del Lavello
CALOLZIOCORTE – Il Centro Culturale “Il Lavello” di Calolziocorte ha annunciato il programma ufficiale della Festa del Lavello 2025, che si preannuncia ricco di appuntamenti culturali, artistici e religiosi.
Il cuore della manifestazione sarà la 30esima edizione della Mostra Collettiva di pittura e scultura, nata nel 1988 da un’idea di don Franco Gherardi per raccogliere fondi destinati al restauro della chiesa di Santa Maria del Lavello.
Il tema di quest’anno è “La pace bene supremo”, un invito a riflettere sulla necessità universale della pace in un mondo ancora segnato da conflitti. La sezione religiosa, invece, si ispira al messaggio del vescovo di Bergamo Francesco Beschi: “Servire la vita, servire la gioia”, considerato un antidoto alle difficoltà della società contemporanea.
L’inaugurazione della mostra è prevista per domenica 7 settembre con apertura dalle 10:15 alle 19. Sarà visitabile anche domenica 14 settembre (10:15 – 18:30). La premiazione si terrà lo stesso giorno alle 17:30.
Venerdì 12 settembre alle 20:30 interverrà don Ezio Bolis, direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII, che terrà una conferenza sul tema “Servire la vita, servire la gioia di vivere: il Magnificat”.
Un altro appuntamento di rilievo sarà quello del 10 settembre alle ore 21 con Dario Dell’Oro, che racconterà la storia del sito del Lavello con l’incontro “Il castello del Lavello… questo sconosciuto”. Durante la serata verranno presentate ipotesi sull’antico castello precedente all’arrivo dei conti di Lecco, con riferimenti alle origini longobarde della zona.
Quest’edizione assume un significato particolare: sarà celebrato il 60º anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Franco Gherardi, ideatore della mostra collettiva. Domenica 14 settembre, giorno ufficiale della festa, don Franco presiederà la messa solenne alle ore 11.
Alla Festa del Lavello 2025 parteciperanno anche l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Calolziocorte insieme alla Provincia di Lecco, che proporranno due eventi dedicati e inseriti nel programma complessivo.
Con un intreccio di arte, fede e memoria storica, la Festa del Lavello 2025 si conferma come un appuntamento centrale per la comunità di Calolziocorte e per tutto il territorio lecchese.