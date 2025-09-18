Festa del Lavello e 30esima mostra collettiva d’arte: un successo all’insegna della pace e della gioia

Premi assegnati ad artisti e alle loro opere

Un percorso artistico tra tecniche diverse e temi di grande attualità, per una riflessione profonda

CALOLZIOCORTE – Si è conclusa con successo la storica Festa del Lavello e la 30esima mostra collettiva d’arte. Anche quest’anno, le dediche ai due settori della mostra hanno suscitato un forte interesse, nonostante fossero facoltative. Gli artisti hanno presentato opere di grande valore e profondità in entrambe le sezioni.

Per la sezione dedicata a “Pace bene supremo” sono stati premiati, ex aequo, Pietro Formenti e Roberto Nava, seguiti da Elisa Cereda e Rosanna Rigoni. Le opere si distinguono per l’uso di tecniche e materiali molto diversi: intarsio e materiali di riutilizzo per i vincitori del primo premio, acquerello e bassorilievo in terracotta smaltata rispettivamente per il secondo e il terzo posto.

Per la sezione dedicata al tema della festa, “Servire la vita – Servire la gioia”, sono stati premiati due acquerelli: al primo posto Adelaide Bonfanti, seguita da Elvira Bonfanti. Sono state conferite menzioni speciali ad Alessandra Canali, Francesca Sisti, Ornella Mazzoleni e Flavia Lombardo.

Riconoscimenti a Raffaela Lamberti, Gibo Gibellini e Gabriella Lomboni per le loro opere dedicate al tema della pace.