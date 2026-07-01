Grande partecipazione per il concerto di apertura dell’Estate Musicale Ervese

Recital Opera e Passione nell’antico borgo di Nesolio

Nuovo appuntamento sabato 11 luglio nella chiesa parrocchiale

ERVE – Grande partecipazione di pubblico al concerto di apertura dell’Estate Musicale Ervese che si è svolto sabato scorso nell’antico borgo di Nesolio. Nel recital Opera e Passione si sono esibiti nella splendida cornice storica Nao Mashio, tenore del coro del Teatro alla Scala di Milano e il maestro Salvo Sgrò, pianista calolziese. La serata è stata presentata dall’attore e doppiatore Mario Binetti.

E’ intervenuto per un saluto il presidente della Pro Erve Fabio Valsecchi, che ha ringraziato gli “sponsor” che da molti anni sostengono la rassegna. Successivamente il Sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi ha ringraziato la Pro Erve, per l’organizzazione dell’evento e il Direttore artistico Giuseppe Capoferri, baritono del Teatro alla Scala di Milano, per la scelta dei musicisti dell’Estate Musicale Ervese.

Il secondo concerto è in programma sabato 11 luglio presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta alle ore 21.15, con il gruppo “Italian Harmonists” con un omaggio a Giacomo Puccini.