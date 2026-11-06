I venerdì dell’ambiente con CulturaInsieme: incontro con il climatologo Matteo Zanetti

Il clima che cambia: che futuro ci aspetta?

Appuntamento il 13 novembre a Villa de Ponti

CALOLZIOCORTE – Sono le 23 di una sera d’estate a Calolziocorte e il termometro segna ancora 30 °C. È uno scenario possibile per il 2046? Con questa domanda si apre la serata dedicata ai cambiamenti climatici visti da vicino, nel territorio del lago e delle montagne lecchesi.

Venerdì 13 novembre alle 20.45 appuntamento a Villa de Ponti (via Galli 48/A) a Calolziocorte con Matteo Zanetti, climatologo e fisico dell’atmosfera.

Il racconto segue una giornata estiva, dall’alba a notte fonda, e la mette a confronto in tre epoche: il 2006, il 2026 e il 2046. Così il tema globale diventa qualcosa che si può riconoscere nella propria giornata. Con i dati delle stazioni meteo locali si vedrà come il clima ha trasformato le nostre estati ma anche i nostri inverni. Si parlerà anche del perché il caldo afoso si sopporta peggio di quello secco e di come leggere gli indici di disagio da calore per proteggere la propria salute, nelle attività all’aperto come in casa. Un altro tema sarà il motivo per cui le montagne lecchesi attirano i temporali, e come l’atmosfera più calda influisce su piogge e grandinate intense. Non mancheranno i consigli per mettere l’auto al riparo!

La serata si chiude con una domanda concreta: come possiamo adattarci, come singoli e come comunità? Non servono conoscenze tecniche, basta un po’ di curiosità e spirito di osservazione.