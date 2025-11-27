Impariamo ad utilizzare l’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana, incontro a Calolzio

Martedì 9 dicembre alle ore 20.45 presso la Sala del Monastero del Lavello

CALOLZIOCORTE – Il Comune di Calolziocorte – Assessorato Media, Informatizzazione e Transizione Digitale – organizza un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più attuali e dibattuti del momento: l’intelligenza artificiale applicata alla vita di tutti i giorni. L’evento, realizzato in collaborazione con il dott. Pierluigi Redaelli, si terrà martedì 9 dicembre alle ore 20.45 presso la Sala del Monastero del Lavello.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere l’IA comprensibile e accessibile a tutti i cittadini, sfatando il mito che si tratti di una tecnologia complessa riservata agli esperti. Come ricorda il relatore, “L’intelligenza artificiale è molto più accessibile di quanto si pensi: basta saper leggere e scrivere per usarla”.

Durante la serata verranno illustrate, in modo semplice e pratico, le principali opportunità offerte dagli strumenti di IA generativa e di assistenza digitale: dalla gestione quotidiana delle informazioni al supporto nello studio, nel lavoro e nelle attività personali.

L’incontro rientra in un più ampio percorso di sensibilizzazione e formazione digitale promosso dal Comune di Calolziocorte, con l’obiettivo di accompagnare la cittadinanza nella transizione tecnologica in atto.

L’ingresso è libero. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.