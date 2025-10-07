Inaugurata al Monastero del Lavello la mostra d’arte “I Promessi Sposi”

Al Monastero del Lavello 200 artisti interpretano “I Promessi Sposi”

La mostra in programma a Calolziocorte fino al 16 ottobre

CALOLZIOCORTE – E’ stata inaugurata sabato scorso la mostra d’arte “I Promessi Sposi” che è possibile visitare nelle sale espositive del Monastero del Lavello a Calolziocorte fino al 16 ottobre. Protagoniste le opere di artisti provenire da tutte le regione d’Italia.

Al vernissage, oltre al presidente della Fondazione del Lavello Roberto Monteleone, hanno partecipato lo storico e critico d’arte Giorgio Grasso, che ha curato la mostra, e l’onorevole Cristina Rossello.

La mostra è aperta tutti i giorni, fino al 16 ottobre prossimo, con i seguenti orari 10–12.30 e 15-17.30.