Leggermente, incontro il 16 a Calolzio con Mario Giordano

Appuntamento alle 21 alla sala Caterina Cittadini in via San Martino a Calolzio

Il noto giornalista presenterà la sua ultima fatica editoriale

CALOLZIOCORTE – Un altro incontro nel mese di maggio per Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco. Venerdì 16 maggio alle ore 21 a Calolzio, presso la sala Caterina Cittadini in via San Martino (e non nella sala Albertoni di via Stoppani come precedentemente indicato, ndr), è in calendario l’incontro con Mario Giordano che presenterà la sua ultima fatica editoriale intitolata “Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio. Dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti” (Rizzoli).

In questo libro il giornalista Mediaset ricostruisce e denuncia gli sprechi, le follie, le scelleratezze dei potenti ma anche le loro miserie umane. E svela il vero volto di questi Paperoni, ricchi di soldi ma poveri di tutto il resto, disposti a sacrificare ogni cosa, anche la propria dignità, anche la propria memoria, anche la propria famiglia, in nome di una sconfinata avidità.

“Così finiscono le dinastie – scrive l’autore – E iniziano le Dynasty. Così finiscono le storie dei condottieri. E iniziano le storie degli ereditieri. Così finiscono le storie di chi ha guadagnato montagne di denaro. E iniziano le storie di quelli che nel denaro ci nuotano da quando sono nati, e ora rischiano di affogarci dentro”.

A moderare la serata e a dialogare con il giornalista (conduttore del programma di Rete 4 “Fuori dal coro”) sarà Riccardo Baldazzi, direttore del Giornale di Lecco, del Giornale di Merate e di Centrovalle. L’ingresso all’incontro con Giordano, organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con il Comune di Calolziocorte, è libero ma è consigliata la prenotazione sul sito www.leggermente.com.