Leggermente OFF: Roberta Corti presenta il libro “Maledetto Hpv” a Calolzio

CALOLZIOCORTE – Un approfondimento su una tematica importante ma spesso dimenticata che va fatta conoscere, soprattutto ai più giovani. All’interno di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, è in programma una nuova presentazione.

L’appuntamento con questo incontro “Leggermente OFF”, promosso in collaborazione con il Comune di Calolzio, è fissato per giovedì 20 aprile alle ore 21 a Calolzio presso l’Oratorio di Foppenico, in piazza Verdi con la presentazione del libro “Maledetto HPV”, scritto dalla lecchese Roberta Corti, biologa specializzata in analisi per la Ginecologia-Ostetricia. Una donna che in passato ha avuto una brutta esperienza con l’HPV (il Papilloma Virus Umano) e che ha voluto darsi da fare per promuovere una attività di sensibilizzazione anche nelle scuole del Lecchese.

“L’infezione da HPV ha condizionato la mia vita negativamente – racconta Roberta Corti nel sito dedicato a questo progetto www.maledettohpv.com – Non solo da un punto di vista biologico, in quanto ho dovuto effettuare per anni visite, pap-test, colposcopie e biopsie, ma anche da un punto di vista psicologico. Sono stati momenti difficili in cui mi sono sentita sola, impaurita, impotente. Poi un passo alla volta, dopo studi, ricerche, una brava ginecologa (che non dimenticherò mai) e tanto lavoro su me stessa, le cose sono migliorate e dopo un po’ si sono finalmente risolte”.

Un’esperienza talmente impattante che a un certo punto Roberta Corti ha deciso di fare qualcosa per aiutare in particolare quelle donne che devono affrontare lo stesso cammino: “Ho dedicato il mio lavoro all’approfondimento di tutti i test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero (Pap-test, Hpv test, biopsia…) e mi sono impegnata il più possibile per aiutare i ginecologi in questo ambito. Poi sono arrivata a scrivere questo libro per esprimere tutto quello che ho dentro”.

