“Lirica nel Chiostro”: il coro Mafalda Favero protagonista al Monastero del Lavello

Sabato 13 giugno una serata all’insegna della grande lirica italiana e internazionale

Il Monastero di Santa Maria del Lavello si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione

CALOLZIOCORTE – Nell’ambito del Maggio Calolziese, il Monastero di Santa Maria del Lavello si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per una serata all’insegna della grande lirica italiana e internazionale.

“Lirica nel Chiostro” è il titolo dell’evento in programma sabato 13 giugno alle 21: un concerto lirico con musiche tratte dalle opere più famose di Mascagni, Donizetti, Verdi e Bizet, protagoniste assolute della tradizione operistica mondiale.

A esibirsi sarà il Coro Lirico Mafalda Favero, realtà musicale radicata nel territorio lecchese con una storia ormai più che quindicinale. Fondato nel 2009 con il nome di Calolziocorte in Lirica, dal 2011 il coro è intitolato alla celebre soprano Mafalda Favero, artista di origini ferraresi che nel periodo del suo maggior successo era solita trascorrere le vacanze estive a Rossino, frazione di Calolzio. Un legame profondo tra il territorio e una delle voci più apprezzate del panorama lirico del Novecento.

Nel corso degli anni il coro si è distinto per la sua passione e per le numerose attività volte a valorizzare, riscoprire e diffondere il canto lirico – forma d’arte tra le più rappresentative della tradizione italiana – grazie a un repertorio articolato che spazia dalle arie d’opera alla musica sacra. La cornice del chiostro medievale del Monastero, immerso nella quiete serale della Valle San Martino, renderà la serata un’esperienza di rara suggestione.

Ingresso 9 euro (diritti di prevendita esclusi). I biglietti sono acquistabili in prevendita online tramite il QR code presente sulla locandina sottostante, oppure sul posto nella serata dell’evento, fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, il concerto si terrà all’interno della Chiesa Santa Maria del Lavello.

L’evento è organizzato con il patrocinio dell’Assessorato agli Eventi del Comune di Calolziocorte, in collaborazione con la Pro Loco Calolziocorte e l’Associazione Valle San Martino – Eventi APS.