“Lo spirito del pianeta” a Calolzio grazie al bando regionale

Il festival in programma al Monastero del Lavello per il periodo dal 27 al 30 agosto

L’Assessore Cristina Valsecchi: “E’ un sogno che si realizza”

CALOLZIOCORTE – Il Comune di Calolziocorte ha ottenuto – tramite un rapporto di partenariato con il Comune di Lecco ed altri comuni limitrofi (in cui ognuno presentava un proprio progetto) – un finanziamento per la realizzazione del festival “Lo Spirito del Pianeta” presso il Monastero del Lavello per il periodo dal 27 al 30 agosto 2026.

“Il Comune di Calolziocorte ha preso parte al bando “Itinerari ed eventi in Lombardia”, nato con l’obiettivo di capitalizzare l’eredità di Milano-Cortina 2026 per destagionalizzare i flussi turistici, e ha ottenuto un contributo pari a 8mila euro sui 10mila euro dell’intervento richiesto – evidenzia l’assessore Grandi Eventi e manifestazioni del Comune di Calolziocorte, Cristina Valsecchi – Sono davvero soddisfatta: sono 7 anni che rincorro il festival “Lo Spirito del Pianeta” per potere portare questo bellissimo progetto sul nostro territorio. Oggi finalmente si realizza un sogno. Questa iniziativa è volta ad attirare turismo per un importante luogo culturale di cui siamo in possesso e che vorremmo poter valorizzare al meglio. Sono certa che la manifestazione incontrerà il favore dei residenti e anche dei visitatori che accorreranno al Monastero del Lavello a fine agosto”.

Il progetto riguarda il più grande festival in Italia interamente dedicato alle culture native del mondo e alla celebrazione delle tradizioni e della storia dei popoli della Terra. Una iniziativa che porta con sé colori tra danze musiche, artigianato e gastronomia: “L’evento sarà adeguatamente promosso con materiale pubblicitario quali manifesti con affissione su tutta la Provincia e attraverso i canali social. Da quest’anno siamo anche partner di Lecco Tourism con la possibilità di avere pubblicità dell’evento su tutta la Provincia di Lecco”.