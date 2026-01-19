Lotta al bullismo: Giada Canino presenta il suo libro a Vercurago

Giovedì 22 gennaio alle ore 20.45 presso il centro polifunzionale
La campionessa di danza protagonista di un incontro
VERCURAGO – La campionessa di danza paralimpica Giada Canino presenterà a Vercurago il libro scritto con Claudia Conidi Ridola “Bulldown – Storia di Giada”. La giovane sportiva calolziese, infatti, sta portando avanti una importante battaglia contro il bullismo di cui lei stessa è stata vittima.
L’incontro Giada Canino è in programma giovedì 22 gennaio alle ore 20.45 presso il centro polifunzionale di Vercurago in via Costituzione, 3. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la biblioteca di Vercurago.