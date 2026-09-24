“Ma come è bella la mia valle”: a Calolzio una serata con Luca Rota

La proposta del Gruppo Cultura Insieme per giovedì 1 ottobre

Luca Rota da tempo si occupa del rapporto tra i monti e le genti che li abitano

CALOLZIOCORTE – “Ma come è bella la mia valle – Sui sentieri della Valle San Martino tra antiche contrade e paesaggi” a cura di Luca Rota. E’ questa la nuova proposta del Gruppo Cultura Insieme di Calolziocorte per giovedì 1 ottobre alle ore 20.45 presso l’aula didattica al piano 1 di Villa De Ponti.

Luca Rota, scrittore, blogger, conduttore radiofonico, camminatore entusiasta. Uno che esplora paesaggi e scrive. E viceversa. Da tempo si occupa del rapporto tra i monti e le genti che li abitano, dei temi culturali legati al rapporto tra l’uomo, i luoghi, i paesaggi.

Nella serata dedicata al nostro territorio accompagnerà alla (ri)scoperta dei sentieri alti della Val San Martino. Sentieri che attraversano i versanti della valle regalando panorami, silenzi e scorci spesso lontani dai tracciati più frequentati in un territorio ricco di storia e di natura, dove antichi collegamenti tra borghi e prati, boschi e crinali offrono splendide vedute sulle montagne e sulla valle.

Sarà un viaggio di immagini e parole tra paesaggi, memoria e passioni, che farà conoscere meglio percorsi che permettono di ritrovare luoghi ancora autentici, fatti di silenzi, natura e tracce della vita rurale di un tempo e di riscoprire il valore di un patrimonio da conoscere, percorrere e custodire.