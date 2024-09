“Monastero a lume di candela”, a Calolziocorte torna l’evento tanto atteso

“The sentiment of flowers”, il magico concerto in programma venerdì 13 settembre alle 21

“Anche questa volta abbiamo cercato di migliorarci con uno spettacolo inedito sia nella performance artistica che nell’allestimento”

CALOLZIOCORTE – Ancora una volta sarà possibile vivere la magica atmosfera del Monastero del Lavello a lume di candela. Un evento atteso riproposto per la terza volta da Silvia Bosio, consigliere comunale di maggioranza che assicura: “Anche questa volta il pubblico potrà assistere a uno spettacolo inedito sia nella performance artistica che nell’allestimento. Abbiamo cercato di arricchire un’iniziativa che in passato ha riscosso un notevole gradimento e, siamo sicuri, che anche questa volta il pubblico non resterà deluso”.

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di venerdì 13 settembre alle 21 al Monastero del Lavello di Calolziocorte. Protagonisti della terza edizione di “Monastero a lume di candela – The sentiment of flowers” saranno il pianista Davide Muccioli, la violinista Beatrice Silva e il ballerino Edoardo Silva: “Non abbiamo voluto riproporre solamente un format che piace, ma anche stavolta abbiamo introdotto interessanti novità per accontentare anche chi ha già partecipato alle scorse edizioni dell’evento”.

Per la terza volta l’evento ha ottenuto il contributo di Regione Lombardia questa volta attraverso Bando Cultura: “Questo sarà solo il primo degli appuntamenti culturali che abbiamo in programma e che organizzeremo proprio grazie al contributo di Regione Lombardia – ha continuato Silvia Bosio -. A sostenerci ci sono anche sponsor importanti come Zurich Italia, un doveroso ringraziamento va anche al negozio ‘Il fioraio di via San Mauro’ di Vercurago”.

L’evento, come per le altre volte, sarà gratuito ma è necessario registrarsi per prenotare il posto a sedere, altrimenti non si potrà accedere. La disponibilità è limitata, circa 200 i posti disponibili (QUI IL LINK PER REGISTRARSI). Un evento che è entrato nel cuore della gente e che anche questa volta saprà sorprendere…