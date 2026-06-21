Note al museo. Oggi il primo appuntamento a Carenno

Oggi il primo concerto a Carenno

Sabato prossimo il secondo appuntamento alla chiesa di Chiuso

Due appuntamenti con la musica classica, organizzati dall’associazione lecchese Mikrokosmos nella rassegna intitolata “Note al museo”.

l primo dei due concerti si svolgerà questo pomeriggio al museo “Ca’ Marti” di Carenno, a partire dalle 16.30. L’esibizione si intitola “Delicate armonie” e vedrà suonare la giovane chitarrista Sara Rigamonti. Al termine è prevista una visita ai locali del museo e un rinfresco. Rigamonti suonerà tre brani diversi, un pezzo de “Les Soirées d’Auteuil op.23” di Napoléon Coste, un altro tratto dalla “Cavatina suite” di Alexandre Tansman, per concludere con la “Grand Ouverture op.61” di Mauro Giuliani.

La chitarrista erbese ha iniziato a studiare la chitarra a sette anni e l’età di soli All’età di dodici anni viene ammessa ai corsi pre-accademici del conservatorio di Como “Giuseppe Verdi” iniziando a studiare con il Maestro Massimo Laura. Attualmente frequenta il triennio con il Maestro Guido Fichtner.

Il secondo appuntamento sarà a Lecco, nella chiesa parrocchiale “S. Maria Assunta”, sita nel quartiere di Chiuso, sabato 27 giugno. Alle 20 è prevista una visita al museo del Beato Serafino, alle 20.30 inizierà il concerto “… alla corte di Versailles”. A esibirsi sarà l’ensemble “Labirinto armonico”, composto da Pierluigi Mencattini e Federico D’Orazio (violino barocco) e Stefania Di Giuseppe (cembalo).

Il prestigioso complesso di musica antica ha maturato diverse esperienze, in Italia e all’estero. Entrambi i concerti sono con Ingresso a offerta libera.