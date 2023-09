Pro Loco Calolzio: al via il corso di yoga e la rassegna teatrale

Riprendono le attività organizzate dall’associazione guidata da Simona Bonacina

Aperte le iscrizioni per il corso di yoga in collaborazione con gli Alpini e in vendita biglietti e abbonamenti per la rassegna teatrale

CALOLZIOCORTE – Riprendono le attività della Pro Loco Calolziocorte Aps. Dal 20 settembre al 18 ottobre, in collaborazione con il Gruppo Alpini “Pippo Milesi”, è riproposto il Corso di Yoga (QUI LA LOCANDINA) all’aperto ogni mercoledì sera alle ore 19 presso la sede degli Alpini in Via alla Ca’. Il costo, come per le edizioni precedenti è di € 25,00 (tessera associativa + corso) o € 15,00 (per chi già in possesso della tessera 2023). In caso di maltempo il corso verrà spostato presso l’Oratorio Maria Immacolata della Parrocchia di San Martino Vescovo che si ringrazia per la gentile disponibilità e collaborazione.

Inoltre il 15 ottobre si aprirà la rassegna teatrale 2023/2024 (QUI LA LOCANDINA), arrivata alla sua 12^ edizione. In calendario al cineteatro Auditorium quattro appuntamenti mensili da ottobre a gennaio (15/10, 19/11, 17/12 e 21/01/2024) con commedie dialettali. Il costo dell’abbonamento è di € 30,00 mentre il biglietto singolo è di € 10,00 e saranno disponibili nel ufficio della Pro Loco il martedì, giovedì e sabato mattina dalle 10 alle 12 e anche presso il cineteatro auditorium, La locanda del Mel in Piazza V. Veneto, La bottega della Cornice in Via Galli e al Bar Centrale in Largo Garibaldi che la Pro Loco ringrazia per la collaborazione.