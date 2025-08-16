Rassegna Ervese 2025: un successo per il concerto finale di musica sacra

Artisti del Coro Teatro alla Scala e il Maestro Samuele Pala in un percorso tra arte e spiritualità

IL sindaco: “Ringrazio il M° Giuseppe Capoferri e la Pro Loco di Erve per il supporto costante alla Rassegna”

ERVE – Si è chiusa con un successo straordinario la Rassegna “Estate Musicale Ervese 2025”, che ha visto come appuntamento conclusivo il Concerto di Musica Sacra ospitato nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta. La serata ha registrato una grande affluenza di pubblico, a conferma dell’interesse della comunità per iniziative culturali di alto livello.

Il concerto ha visto protagonisti quattro artisti del Coro del Teatro alla Scala, accompagnati al pianoforte dal Maestro Samuele Pala. La presentazione è stata curata dal Prof. Mario Binetti, che ha guidato il pubblico in un percorso tra spiritualità e arte. Gli interpreti sono stati Gabriella Locatelli, soprano, Alessandra Fratelli, mezzosoprano, Luigi Albani, tenore, Giuseppe Capoferri, baritono, con il Maestro Pala al pianoforte.

Il programma ha alternato arie, duetti e quartetti tratti dalle composizioni più celebri di Gioachino Rossini, Théodore Dubois, Antonio Vivaldi, Georges Bizet e Wolfgang Amadeus Mozart. Particolarmente intensa è stata la parte centrale dedicata a Santa Maria Assunta, con brani di Luigi Cherubini, William Gomez, Pietro Mascagni, Giulio Caccini/Vladimir Vavilov e Franz Schubert, caratterizzati da una forte componente spirituale e lirica.

L’edizione 2025 della rassegna si è distinta per la varietà del repertorio, scelta pensata per coinvolgere un pubblico sempre più ampio, confermando l’evento come un appuntamento culturale di rilievo per tutta la Valle San Martino.

“Ringrazio il Maestro Giuseppe Capoferri, direttore artistico della Rassegna per la scelta dei cantanti e dei musicisti e la Pro Loco di Erve come main sponsor che condivide da anni la Rassegna con l’Amministrazione comunale. Un doveroso ringraziamento agli altri sponsor, A cinque Energia, Consorzio Bim Bergamo, Lions Club Val San Martino”, ha dichiarato Giancarlo Valsecchi, sindaco di Erve.